VERSO AUSTIN

Aprilia negli USA per replicare Goiania, Bezzecchi punta alla "manita. Marco: "Mantenere il trend"

Il terzo appuntamento stagionale ha per teatro d'operazioni i grandi spazi del COTA texano

di Stefano Gatti
24 Mar 2026 - 10:50
© Aprilia Racing Press Office

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Archiviato un weekend storico in Brasile -culminato con la doppietta nella gara lunga- Aprilia Racing torna subito in pista per il terzo appuntamento stagionale sul COTA, il Circuit of The Americas di Austin. Il weekend texano sarà arricchito per la Casa di Noale da un appuntamento speciale: venerdì 27 marzo verrà svelata la nuova X, una moto esclusiva realizzata in edizione limitata di soli trenta esemplari. Marco Bezzecchi arriva ad Austin (capitale del Texas) reduce da un weekend che ha confermato il suo ottimo stato di forma, culminato con la quarta vittoria consecutiva e la seconda stagionale. Dopo un weekend solido in Brasile con il ritorno sul podio sia nella sprint sia nella gara lunga, Jorge Martin punta a proseguire il suo percorso di crescita, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il feeling con la RS-GP26.

Il Circuit of The Americas misura cinque chilometri e 510 metri, ha una direzione di marcia antioraria e presenta un totale di venti curve: nove a destra e undici a sinistra. Tra le sue caratteristiche, una salita di quarantina metri di dislivello al termine del rettilineo principale, seguita da una secca e spesso decisiva piega a sinistra.

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MARCO BEZZECCHI 

“Sono contento di tornare ad Austin. È una pista bella, ma anche difficile e molto particolare, dove l'anno scorso avevamo fatto un discreto weekend nonostante alcune difficoltà. Cercheremo di mantenere questo trend positivo e questa voglia di continuare a far bene”.

© Getty Images

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JORGE MARTIN

“Si torna ad Austin, una pista che potrebbe confermare le buone sensazioni delle prime due prime gare. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché questa è sempre una pista particolare”.

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Vale la pena tornare sui recentissimi numeri sudamericani di Aprilia. Nel Gran Premio del Brasile della MotoGP gli uomini diretti in pista da Massimo Rivola hanno messo a segno la decima vittoria nella top class del Motomondiale, la quarta consecutiva (tutte firmate da Marco Bezzecchi nella ultime due gare del 2025 e nelle prime due del 2026), nonché la seconda doppietta in top class per il team ufficiale dopo quella di Montmelò 2023 (vittoria di Aleix Espargaró davanti a Maverick Vinales. Con la vittoria di Gioiania inoltre Aprilia Racing raggiunge quota 304 vittorie nel Motomondiale.

Per quanto riguarda Bezzecchi, quella siglata domenica 22 marzo sul circuito intitolato ad Ayrton Senna è stata l'ottava affermazione nella premier class. Mai prima d'ora quattro volte di fila sul gradino più alto del podio, Marco ha condotto al comando dal primo all'ultimo giro gli ultimi quattro GP ed è il primo pilota a vincere cinque Gran Premi per Aprilia Racing (le sue altre tre affermazioni erano arrivate nel 2023 con la Ducati clienti VR46).

Da parte sua, nel GP Del Brasile Jorge Martin coglie il suo primo podio con Aprilia Racing. Il ventottenne madrileno torna per la prima volta sul podio dopo 490 giorni: la sua ultima apparizione risaliva infatti al Solidarity Grand Prix di Barcellona  (gara spostata da Valencia a causa della disastrosa alluvione), "sipario" del Mondiale 2024 che lo aveva visto conquistare il suo secondo titolo iridato e il primo nella MotoGP: terzo alle spalle di Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

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