Aprilia negli USA per replicare Goiania, Bezzecchi punta alla "manita. Marco: "Mantenere il trend"

Archiviato un weekend storico in Brasile -culminato con la doppietta nella gara lunga- Aprilia Racing torna subito in pista per il terzo appuntamento stagionale sul COTA, il Circuit of The Americas di Austin. Il weekend texano sarà arricchito per la Casa di Noale da un appuntamento speciale: venerdì 27 marzo verrà svelata la nuova X, una moto esclusiva realizzata in edizione limitata di soli trenta esemplari. Marco Bezzecchi arriva ad Austin (capitale del Texas) reduce da un weekend che ha confermato il suo ottimo stato di forma, culminato con la quarta vittoria consecutiva e la seconda stagionale. Dopo un weekend solido in Brasile con il ritorno sul podio sia nella sprint sia nella gara lunga, Jorge Martin punta a proseguire il suo percorso di crescita, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il feeling con la RS-GP26.