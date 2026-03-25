MotoGP 26 prende forma: svelate le prime immagini di gameplay

Vengono presentati circuiti come il Circuit of the Americas e il Circuito di Portimão in condizioni di sole, così come Silverstone sotto la pioggia, mettendo in risalto l'eccezionale livello di dettaglio e realismo della serie. Le diverse angolazioni di ripresa esaltano ulteriormente l'azione, offrendo ai giocatori un'esperienza totalmente immersiva e una visione ravvicinata del modello fisico rinnovato di MotoGP™26. Basato su un sistema di maneggevolezza incentrato sul pilota, questo modello cambia significativamente la sensazione di gioco complessiva, con nuove animazioni dei piloti in sella alle moto che mettono in evidenza questi miglioramenti. Viene inoltre svelata una nuovissima location nel Regno Unito per la modalità di gioco Race Off, con due nuovi circuiti dove i giocatori possono allenarsi nelle discipline Motard, Flat Track e Minibike. Continuando ad ampliare il gameplay oltre le competizioni ufficiali, il video mette in evidenza anche l'arrivo delle moto di serie da 1000 cc. Queste saranno disponibili in eventi monomarca dedicati, che riuniranno piloti della stessa casa in MotoGP, Moto2 e Moto3, tutti in competizione sui circuiti ufficiali del campionato.