Il team VR46 svela la livrea per Austin "nei cieli" di New York

Ideata e disegnata da Aldo Drudi – Drudi Performance, la livrea speciale è la trasposizione in un quadro della storia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, del suo fondatore Valentino Rossi e di Alessio “Uccio” Salucci, amico e guida del progetto. Con un richiamo alla Pop Art, i protagonisti “vignettati” sono parte di un trionfo di colori, con il giallo fluo come predominante. I piloti sono al centro della scena e non mancano i simboli degli Stati Uniti, con la bandiera e la Torre di Austin in omaggio al Circuito delle Americhe. I piloti “indosseranno” la livrea, perché anche le tute presenteranno i colori speciali per il fine settimana statunitense. Ma non solo moto e tute: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team avrà i colori speciali anche nelle magliette, un’edizione speciale in stile “Pop Art” già acquistabile sul sito ufficiale di Kappa Sport e di VR46 Tribe.