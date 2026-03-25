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MOTOGP

Il team VR46 svela la livrea per Austin "nei cieli" di New York

25 Mar 2026 - 09:39
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Il Gran Premio degli Stati Uniti è sempre un appuntamento particolare per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che ha svelato all’Edge di Hudson Yards – uno dei grattacieli più prestigiosi di New York City – la livrea speciale con cui correrà ad Austin nella gara di domenica. La giornata unica per la squadra di Tavullia rappresenta anche un evento storico: per la prima volta in assoluto, una MotoGP viene presentata nella “Grande Mela”, proprio su una delle più alte sommità della metropoli americana. Inoltre, per entrare pienamente nello spirito statunitense, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli presenzieranno alla partita NBA tra New York Knicks e New Orleans Pelicans.

Ideata e disegnata da Aldo Drudi – Drudi Performance, la livrea speciale è la trasposizione in un quadro della storia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, del suo fondatore Valentino Rossi e di Alessio “Uccio” Salucci, amico e guida del progetto. Con un richiamo alla Pop Art, i protagonisti “vignettati” sono parte di un trionfo di colori, con il giallo fluo come predominante. I piloti sono al centro della scena e non mancano i simboli degli Stati Uniti, con la bandiera e la Torre di Austin in omaggio al Circuito delle Americhe. I piloti “indosseranno” la livrea, perché anche le tute presenteranno i colori speciali per il fine settimana statunitense. Ma non solo moto e tute: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team avrà i colori speciali anche nelle magliette, un’edizione speciale in stile “Pop Art” già acquistabile sul sito ufficiale di Kappa Sport e di VR46 Tribe.

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