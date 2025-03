MotoGP Argentina: Marc Marquez fa sua la Sprint Race e cala il tris, sul podio ancora Alex e Bagnaia

Dopo appena due Sprint e un GP le gerarchie del Mondiale 2025 sembrano dunque già definite: terza vittoria di Marquez, terzo podio in fotocopia con Marquez Jr e Bagnaia alle spalle dell'otto volte iridato. Anche nella gara corta di Termas De Rio Hondo non c'è stata storia: lo spagnolo ha gestito i tentativi di assalto del fratello, per poi dare lo strappo decisivo negli ultimi giri trionfando come da pronostici. Pecco ha ottenuto quello che ancora una volta è sembrato il massimo dalla sua Desmosedici, migliorando il quarto posto ottenuto in qualifica ma rimanendo lontano dalla lotta per il successo. La sua stagione sembra ancora dover decollare davvero.