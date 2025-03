MotoGP Argentina: Marquez domina le qualifiche e si prende la pole davanti al fratello, Bagnaia 4°

L'otto volte iridato continua dunque a dettare legge in questo avvio di stagione, prendendosi la seconda pole di fila (non gli succedeva dal 2019) al termine di un Q2 in cui non ha mai avuto l'ombra di un rivale. Alla sua ruota, ancora una volta, il fratello, con Bagnaia che ha dato qualche segnale di crescita. Il pilota piemontese, che aveva chiuso le prequalifiche col 10° tempo, è riuscito ad avvicinarsi alle posizioni di vertice, mancando la prima fila per una manciata di millesimi (+ 0''351 il distacco dalla vetta).