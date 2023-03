MotoGP, GP Argentina: Vinales ed Espargaro dominano con Aprilia, Bagnaia in top 10 in Libere 1

GP ARGENTINA

I due spagnoli dell'Aprilia volano a Termas de Rio Hondo e precedono la Ducati di Martìn, Bagnaia in top 10 per un soffio

© Getty Images È Maverick Vinales a conquistare il miglior tempo delle prime prove libere del GP dell'Argentina della MotoGP. Il pilota spagnolo gira in 1:39.207 sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo con la sua Aprilia il collega di box Aleix Espargaro (+0.284) e la Ducati del team Pramac di Jorge Martìn (+0.301). Quarto tempo per la Honda del team LCR di Takaaki Nakagami, in top 10 quattro italiani: Marini, Morbidelli, Bezzecchi e Bagnaia che chiudono dal 7° al 10° posto in cronometrica.

Dopo aver stupito tra i sali e scendi di Portimao, Maverick Vinales si conferma in forma anche in Argentina con un super avvio di weekend sul tracciato di Termas de Rio Hondo. In sella alla sua RS GP, infatti, lo spagnolo ferma il cronometro a 1:39.207 strappando il miglior tempo della prima sessione di libere che potrebbero anche rivelarsi decisive nella corsa per il Q2 visto l'atteso peggioramento delle condizioni meteo. Su una pista inizialmente da pulire per bene a causa del poco utilizzo nel corso dell'anno, l'Aprilia ha infatti messo il turbo nei 5' finali con il secondo set di gomme nuove e staccato nettamente la concorrenza. Se Vinales ha centrato il primo crono seguito dal compagno di box Aleix Espargaro, la prima tra le inseguitrici non Aprilia è stata la Desmosedici del team Pramac di Jorge Martìn che ha registrato un ritardo complessivo di tre decimi sulle moto del team di Noale.

Quarto tempo per la Honda LCR di Takaaki Nakagami, seguito dalla Ducati del team Gresini di Alex Marquez, che a 15' dalla fine della prima sessione di libere è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze, in curva 1. Sesto tempo per Zarco, seguito poi da un treno di italiani capitanato da Luca Marini. Dietro al pilota del team Mooney VR46 si piazzano Franco Morbidelli in Yamaha, Marco Bezzecchi e la Ducati factory di Bagnaia. Per Pecco, trionfatore bis della tappa di Portimao della scorsa settimana, una prestazione che lo ha portato a cinque decimi da Vinales e qualche cosa da ridire al box del team di Borgo Panigale. Il campione del mondo, infatti, si sarebbe lamentato delle condizioni dell'asfalto e di avere sofferto le buche in curva 11, con la scuderia che ora si dovrà dare da fare per consegnargli la miglior moto possibile in vista delle seconde libere.

A soli 51 millesimi dall'italiano si piazza Rins in sella alla Honda, poi Di Giannantonio e Augusto Fernandez che mantengono il ritardo da Vinales sotto il secondo, così come Miller e Quartararo, deluso dal 15° tempo e con errore nel finale che ha compromesso la possibilità dell'ultimo giro per il tempo. A chiudere la cronometrica la KTM di Brad Binder, l'Aprilia di Raul Fernandez e la Honda di Joan Mir.