MotoGP, Folger sostituirà Pol Espargaro in GasGas: "Non vedo l'ora di tornare a correre"

MOTOGP

Il tedesco torna in classe regina dopo 6 anni: in sella al COTA di Austin per il GP delle Americhe

© ufficio-stampa Jonas Folger sostituirà Pol Espargaro in GasGas a partire dal prossimo GP delle Americhe di Austin. A comunicarlo è stato lo stesso team, che in una nota ufficiale ha sottolineato ancora una volta come nel GP dell'Argentina di Termas de Rio Hondo di questo weekend a scendere in pista con la moto della casa sarà il solo Augusto Fernandez. "Non vedo l'ora di tornare a correre e di arrivare in Texas per vedere tutti i ragazzi del mio vecchio team! Spero che potremo fare un buon lavoro e so che per me si tratterà di una grossa sfida" il commento di Folger.

Il 29enne tedesco, che manca dalla classe regina dal 2017, tornerà in pista a metà aprile al COTA: "Prima di tutto spero davvero che Pol stia bene e che si rimetta il prima possibile. Sono sicuro che ha intorno le persone giuste. Per me sarà anche una bella opportunità per tornare ad avere contatto con la velocità e per imparare di più sulla moto. Ringrazio tutti e non vedo l'ora di andare in Texas”.

Nicolas Goyon, team manager di GasGas, ha sottolineato: "È chiaro che a Pol serve tempo per riprendersi del tutto e a lui vanno i nostri pensieri. Siamo sempre in contatto. Fino a quando non si riprenderà del tutto lo sostituirà Jonas che ha già svolto dei test con le ultime MotoGP™ e quindi lui è il sostituto perfetto. Abbiamo dei bei ricordi che ci legano a lui e che risalgono ad alcuni anni fa e inoltre con noi a Sepang ha svolto il test in questa preseason. È un ottimo ragazzo e siamo lieti di riaccoglierlo".

LE CONDIZIONI DI ESPARGARO

Nella nota vengono poi date maggiori informazioni sullo stato di salute di Espargaro. Lo spagnolo, coinvolto in una brutta caduta in P2 a Portimao, è stato trasferito all'ospedale di Barcellona per un intervento chirurgico alla mandibola. L'operazione è stata eseguita presso il Dexeus Hospital nella giornata di martedì. Resterà sotto osservazione per un paio di giorni e punta a tornare presto a casa per iniziare il percorso di fisioterapia prima di tornare in azione.