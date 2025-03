MotoGP Argentina, Marquez: "Spingevo e il tempo arrivava, darà 100%". Di Giannantonio: "Molto contento"

BEZZECCHI: "OBIETTIVO Q2 RAGGIUNTO"

Quarto tempo e passo avanti per Marco Bezzecchi e l'Aprilia: "Obiettivo raggiunto, sono abbastanza contento anche se manca ancora qualcosa nel giro secco. Ma abbiamo lavorato bene con tutte le gomme, domani vogliamo continuare così. Martin? Non so come poteva essere con lui, ma per me è buono perché tutta la squadra sta seguendo me e c'è più attenzione. Mi spiace per lui, poteva essere una bella scuola e un grande stimolo. Ma è andata così. Nono sono a posto, non siamo in forma come i Marquez, ma abbiamo migliorato tanto e mi sto divertendo".