MotoGP Argentina: Marc Marquez cala il poker, delusione Bagnaia

Marc Marquez ha vinto anche il GP d'Argentina, completando la seconda doppietta in altrettanti weekend stagionali e confermandosi saldamente in vetta al Mondiale MotoGP 2025. Lo spagnolo ha tallonato il fratello Alex per gran parte della gara, per poi sverniciarlo sul dritto a pochi giri dal termine, costringendo il pilota Gresini ad accontentarsi per la quarta volta del 2° gradino del podio. Altra gara complicata per Francesco Bagnaia (4°): il due volte iridato non è riuscito a tenere il passo degli indiavolati fratelli in avvio ed è stato sopravanzato anche da uno splendido Franco Morbidelli con la VR46, che è tornato sul podio in una gara lunga a 4 anni di distanza dall'ultima volta (Jerez 2021).