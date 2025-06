MotoGP Aragon, Marquez: "Problema alla partenza, mantenuto la calma"

BEZZECCHI: "HO CHIESTO TUTTO ALLA MOTO"

Rimonta dal penultimo posto all'ottavo finale per Marco Bezzecchi in Aprilia: "Non so quanto ho perso al primo giro perché non ho visto i dati, ma è stata una gara difficile perché sono partito dietro. Ho sgommato in partenza perché la casella non era pulita, poi sono venuto su bene e ho passato diversi. Ho stressato le gomme per sorpassare, ho chiesto tutto alla moto e alla fine sono riuscito a fare ottavo. Qualifica? Non ci voleva la scivolata, ho toccato il cordolo alla 3 di un pelo e quando mi sono steso inizialmente pensavo non fosse colpa mia. Non posso essere contento".