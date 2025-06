Marquez Sr. "Più di così non posso fare, ma gli altri si avvicinano: non posso distrarmi"

"Mi sento moto bene qui, quando la pista è scivolosa (come stamattina per il caldo) anche di più di quando cè grip. In prequalifica ho fatto un po' più fatica per via del vento, oltretutto contrario, che mi ha ostacolato nelle curve a destra. In ogni caso abbiamo lavorato bene, finora tutto perfetto. Il mio segreto? Beh, nelle curve nove e dieci e poi nelle ultime due (sedici e diciassette) mi sento moto bene. Con la gomma nuova riesco a stare molto più stretto naturalmente ma non ci sono segreti, anche perché un conto è dirlo, un altro farlo. Per quanto mi riguarda è una questione di istinto. Più di così però non si può fare, mentre gli altri pian piano possono avvicinarsi. Inoltre bisogna essere sempre molto concentrati. Guardate Austin: anche quella è una delle mie piste preferite, ma basta poco a sbagliare".