Libere 1 Aragon: Marc Marquez precede Alex, Aprilia terza con Bezzecchi

Terzo tempo per Marco Bezzecchi: in sella alla Aprilia factory, il vincitore dell'ultimo GP (a Silverstone) accusa un ritardi di un secondo e 21 millesimi dal leader. Alle spalle di Bezzecchi ben cinque piloti spagnoli: Alex Rins (Yamaha Monster), Maverick Vinales (KTM Tech3), Pedro Acosta (KTM Red Bull), Joan Mir con l'unica Honda HRC in pista causa forfait di Luca Marini per l'incidente in Giappone e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Nono tempo per Franco Morbidelli (Ducati VR46) davanti a Francesco Bagnaia (per lui un "lungo" in uno dei suoi time attack) che chiude la top ten con la seconda Ducati del team ufficiale Lenov a un secondo e 508 millesimi dal proprio compagno di squadra. In totale sette piloti spagnoli e tre italiani nei primi dieci. Undicesimo tempo per Fabio Quartararo con la Ducati Monster.