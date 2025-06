Qualificazioni Mondiali: l’Inghilterra si affida a Kane, esordio vincente per Olanda e Austria

GRUPPO G

L’Olanda si regala una bella vittoria nella sua partita di debutto nel Gruppo G. Gli Oranje superano infatti 2-0 la Finlandia allo Stadio Olimpico di Helsinki e conquistano i primi tre punti nel girone, portandosi a -1 proprio dai nordici allenati da Friis (4 punti dopo tre giornate). A far esultare Koeman dopo soli sei minuti è il gol di Depay, mentre Dumfries timbra il raddoppio olandese al 23’ con un gran destro al volo al limite dell’area piccola, su assist illuminante di Gakpo. L’attaccante del Liverpool è tra i più ispirati, mentre non riesce a lasciare la sua impronta sul match Reijnders. Pronto a diventare un nuovo giocatore del Manchester City, il centrocampista del Milan resta in campo fino al 70’, lasciando poi posto a Kluivert. Termina invece 0-0 la sfida tra Malta e Lituania, risultato che permette alla Nazionale allenata dall’italiano Emilio De Leo di conquistare il suo primo punto nel girone. A 2 punti si portano i lituani, in un gruppo in cui a guardare tutti dall’alto è sempre la Polonia (6 pt.).



GRUPPO H

Debutto vincente nel Gruppo H per l’Austria, autrice di un convincente 2-1 casalingo contro la Romania. A Vienna, la squadra di Rangnick domina soprattutto il primo tempo, costringendo il portiere del Sassuolo Moldovan a compiere diverse grandi parate prima di essere trafitto dal mancino al volo con cui Gregoritsch apre le marcature al 42’. Ad aumentare poi il vantaggio al 59’ è la rete di Sabitzer, favorita da un paio di deviazioni. Sempre Sabitzer si vede poi annullare la doppietta personale per un fuorigioco di Laimer in pieno recupero, con Tanase che segna invece il gol della bandiera per la Romania al 95’. L’Austria comincia quindi il proprio cammino di qualificazione al Mondiale 2026 prendendosi subito tre punti, gli stessi conquistati fin qui anche dalla Romania, già autrice però di tre partite (a 3 punti è pure Cipro). Il primo posto nel girone resta invece di proprietà della Bosnia-Erzegovina: l’1-0 contro San Marino permette a Dzeko e compagni di salire a quota 9 punti, mentre a zero rimane la Serenissima. A decidere il match al 66’ è proprio il centravanti del Fenerbahce, il cui nome è stato anche accostato nelle ultime ore al Bologna, per quello che sarebbe un ritorno in Serie A dopo le ottime esperienze con Roma e Inter.



GRUPPO K

Pur senza brillare, l’Inghilterra si conferma la squadra dominatrice del Gruppo K, dove i Tre Leoni hanno già conquistato 9 punti in tre giornate. L’1-0 sul campo dell’Espanyol contro Andorra tiene infatti a punteggio pieno i britannici, i quali finora non hanno incassato neppure un gol. Nella giornata in cui Pickford colleziona la sua presenza numero 76 e diventa il secondo portiere con più partite nella storia della Nazionale inglese, davanti a David Seaman e Joe Hart e alle spalle del solo Peter Shilton (125 presenze), Tuchel deve aspettare il secondo tempo per veder segnare i suoi. La prima frazione si chiude infatti a reti bianche, con l’Inghilterra che tiene sempre palla, ma crea davvero pochissimo. Un copione che cambia leggermente nella ripresa, visto che i Tre Leoni riescono a realizzare quanto meno un gol: a segnarlo è il solito Harry Kane al 50’, mentre Eze si vede negare il raddoppio al 73’ da una grande parata di un ottimo Iker Alvarez. Nonostante una bella prova difensiva, Andorra resta quindi ferma a zero punti, mentre muove subito la propria classifica la Serbia, oggi al suo debutto nel girone. Petrovic para un calcio di rigore all’ex Inter Manaj nel recupero del primo tempo, con le Aquile Bianche che fermano quindi l’Albania di Sylvinho sullo 0-0. I serbi conquistano così il loro primo punto, mentre gli albanesi salgono a quota 4, sorpassando la Lettonia (3 pt.).