MotoGP, GP Aragon: pole da record per Marc Marquez, seconda fila per Bagnaia

MORBIDELLI: "GRANDISSIMO LAVORO, IMPORTANTE PARTIRE DAVANTI"

Terzo posto in griglia di partenza per Franco Morbidelli, prima volta in prima fila in stagione per il pilota VR46: "Un grandissimo lavoro, abbiamo migliorato tanto rispetto a ieri. Siamo andati in pista con una moto diversa e mi sono trovato bene. Abbiamo lottato per la prima fila e la pole, era importante partire davanti. Podio? Abbiamo provato la media e la soft per capire qual è meglio. Marc gira forte con la media, io sono stato in difficoltà, ma la soft sarà quella da usare per il pomeriggio".