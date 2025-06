MotoGP, GP Aragon: Marc Marquez senza rivali ad Aragon in Sprint

Poteva essere un sabato diverso, seppur di marca Marquez come quello visto a Silverstone, ma alla lunga ad averne di più è sempre Marc. Leader dell'iridata e sempre più in fuga, lo spagnolo ci mette poco per mettere le cose in chiaro col fratellino che, nonostante la buona partenza e il tentativo di scappare via, si è trovato a essere inseguitore rassegnato. Un successo mai in discussione per il Cannibale che in Ducati torna allo strapotere assoluto in MotoGP.