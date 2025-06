Strapotere Marquez&Marquez ad Aragon, Bagnaia in Q2 con l'affanno

Decimo tempo per Franco Morbidelli che strappa l'ultim otempo utile ad accedere direttamente alla fase finale (Q2) della qualifica del sabato. Dovrà invece fare gli straordinari dal Q1 Marco Bezzecchi, recente vincitore con la Aprilia del Gran Premio d'Inghilterra. Il romagnolo precede i connazionali Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (KTM Tech3). Pista tutta in salita per la Yamaha: quindicesimo tempo per Alex Rins, diciottesimo per uno sconfortato Fabio Quartararo.