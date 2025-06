MotoGP Aragon, Bagnaia: "Non è solo un terzo posto, ho ritrovato la fiducia"

La domenica di MotoGP ad Aragon sorride a Francesco Bagnaia con un terzo posto in gara che porta con sé quasi una vittoria. Al parco chiuso il tre volte iridato, infatti, non nasconde la soddisfazione per la conquista del terzo gradino del podio che ha un significato particolare in un momento della stagione per lui difficile: "Oggi per noi non è solo un terzo posto, ma anche il recupero della fiducia di cui avevo bisogno. Stamattina abbiamo fatto un cambiamento piccolo che mi ha dato fiducia in più, un piccolo passo che mi ha dato velocità".