MotoGP, GP Aragon: dominio assoluto di Marc Marquez, Bagnaia sul podio dietro ad Alex

Marc Marquez domina in MotoGP nel GP di Aragon mettendo a segno la doppietta nell'ottavo round del Motomondiale. Dopo pole e vittoria in Sprint, lo spagnolo del team Ducati non ha rivali nella gara lunga e nei 23 giri al Motorland guida in tranquillità e scioltezza vincendo il quarto GP della sua stagione. Sul podio anche il fratello Alex Marquez in Ducati Gresini, seguito da Francesco Bagnaia che parte bene, lotta con Acosta e poi sfiora il secondo posto. Col successo di Aragon Marquez allunga in classifica iridata mettendosi a +32 sul fratello e a +93 su Bagnaia.