Cagliari: il presidente Giulini incontra Vanoli

Incontro tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l'ex allenatore del Torino Paolo Vanoli per provare a trovare un accordo: in ballo la panchina del Cagliari per la stagione 2025/2026. Il faccia a faccia è cominciato nel pomeriggio negli uffici di Milano della Fluorsid, l'azienda di proprietà del numero uno del Cagliari. Vanoli è un vecchio pallino di Giulini: era stato contattato anche la scorsa estate quando il Cagliari stava cercando l'erede di Claudio Ranieri. Un incontro probabilmente non decisivo, perché c'è un altro candidato, il tecnico della Primavera Fabio Pisacane. Per domani in casa rossoblù è previsto un summit per prendere una decisione definitiva anche alla luce di quanto si sono detti oggi Giulini e Vanoli. Il Cagliari sembra intenzionato ad accelerare i tempi anche perché il nuovo allenatore dovrà necessariamente essere coinvolto nelle scelte sui riscatti di Caprile, Piccoli e Adopo.