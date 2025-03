MotoGP Americhe: Morbidelli vola sul bagnato davanti a Miller e Marquez, Bagnaia sesto

Un COTA bagnato accoglie i piloti della MotoGP per la terza tappa stagionale del Motomondiale, una pista da sempre insidiosa e che con la pioggia ha portato tanti a prendere rischi. Tra chi ha avuto problemi e chi, invece, ha carburato in ritardo, ad approfittarne è Franco Morbidelli che in sella alla Ducati del team VR46 si prende la scena ad Austin. Lo fa nel finale, con un'ultima run che lo porta a scavalcare il miglior tempo di Johann Zarco, poi superato anche da Miller e Marquez. E proprio lo spagnolo del team factory rischia tanto in apertura di sessione, con un high side con dura caduta sull'asfalto dovuta a un traverso causato dalla pista bagnata. Paura sì, ma nessun danno per il leader della generale che con i 12 giri a disposizione (tre in meno rispetto ai 15 di media in pista dei suoi colleghi) ha fermato il cronometro a due decimi dall'italiano.