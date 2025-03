MotoGP Americhe, Marquez: "Moto funziona, ma stavo cadendo". Bagnaia: "Devo ripetere questa partenza"

MORBIDELLI: "PUNTI IMPORTANTI, MA NON GARA BRILLANTE"

Quinto posto per Franco Morbidelli: "Non è stata una gara brillante, avevo tante vibrazioni e facevo fatica a fermarmi. Non so cos'è successo, ma abbiamo preso punti importanti e il risultato non è male. Oggi sono venuti fuori problemi che prima non avevo, spero di avere lo stesso feeling domani mattina".