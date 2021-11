MotoGP Algarve: Quartararo beffa le Ducati in FP1, Rossi in ritardo

MOTOGP ALGARVE

Il francese chiude la prima sessione di libere in testa davanti a Bagnaia e Miller, Rossi ultimo

È del neo campione del mondo della MotoGP Fabio Quartararo il miglior tempo della prima sessione di libere del GP dell'Algarve, penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il francese, in sella alla sua Yamaha ufficiale, gira in 1:40.192 beffando nel finale la Ducati di Francesco Bagnaia (0.045 di ritardo) e l'altra desmo di Jack Miller. Sesto tempo per Luca Marini, mentre per Valentino Rossi è ultimo tempo con quasi due secondi di ritardo dal "Diablo".

Senza voce, ma con tanto entusiasmo ancora in corpo per il titolo conquistato al Mugello. Fabio Quartararo si prende la prima sessione di prove libere del GP dell'Algarve, tappa bis a Portimao dove il francese ad inizio stagione aveva conquistato pole e successo. Come avvenuto ad aprile, "El Diablo" concede il replay imponendosi davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia, che dopo il duro colpo subito in casa con la caduta a cinque giri dal termine che ha regalato il titolo al pilota Yamaha si è visto superare questa mattina nella classifica cronometrica all'ultimo tentativo disponibile per il francese. Solo 45 millesimi dividono la M1 di Quartararo e la desmosedici di Pecco, ennesima prova che anche se il titolo MotoGP è archiviato i due continueranno a darsi battaglia fino al termine della stagione.

Dietro i due "litiganti" c'è un'altra Ducati, quella di Jack Miller che si "accontenta" della terza posizione in cronometrica davanti alle due Suzuki di Rins e Mir. A sorprendere ancora una volta è Luca Marini, sesto davanti alla Honda di Pol Espargarò, alle due Aprilia di Vinales e Aleix Espargarò e al pari marca, ma con qualche cavallo in più, Franco Morbidelli.

Al termine della prima sessione restano momentaneamente lontani dai tempi per la Q2 diretta le due Honda LCR di Alex Marquez e Nakagami, così come le Ducati Pramac di Zarco (13°) e Jorge Martìn (17°), quest'ultimo ritornato a Portimao a sette mesi dal terribile infortunio che lo ha portato a saltare tre gare in stagione. Prestazione da rivedere per l'altra Ducati di Enea Bastianini, che ha girato col 20° tempo, mentre deludono le Yamaha Petronas: solo 19° Andrea Dovizioso, 22° posto e fanalino di coda Valentino Rossi che chiude dietro a Bradl che sostituisce l'infortunato Marc Marquez in sella alla Honda.