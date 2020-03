MotoGP, Alex Marquez vince la prima Virtual Race

SPETTACOLO AL MUGELLO

Se Marc Marquez è il padrone della MotoGP, quella vera, il fratellino Alex si candida per essere il suo degno erede nel mondo dei videogiochi. Perché il suo è stato un debutto da sogno nella prima Virtual Race "corsa" grazie al gioco MotoGP 19 realizzato su licenza ufficiale dalla milanese Milestone. Uno #stayathomegp di sei giri sul tracciato del Mugello a cui hanno preso parte, collegati via Internet, dieci piloti della classe regina. Gli appassionati in crisi d'astinenza si sono potuti gustare in streaming una gara spettacolare, con tante cadute (tutte per fortuna incruente), che ha visto il piccolo Marquez, campione della Moto2 e compagno di team di Marc alla Honda, vincere quasi indisturbato. Realtà o videogiochi, in MotoGP è sempre Marquez





















Solo all'inizio c'è stata un po' di battaglia con la Ducati di Pecco Bagnaia, poi secondo al traguardo anche a causa di un high-side al penultimo giro. Sul terzo gradino del podio è salita la Yamaha, di Maverick Vinales, bravo a recuperare dopo un incontro ravvicinato con Fabio Quartararo alla prima curva. Il francese, partito dalla pole dopo delle mini qualifiche da 5', si è poi piazzato quarto tra spettacolari sorpassi e grandi errori davanti a un Marc Marquez decisamente meno a suo agio con il joypad tra le pani rispetto a un manubrio. Alex Rins ha vinto il duello tra Suzuki con Joan Mir, mentre Miguel Oliveira è stato il migliore delle Ktm davanti a Iker Lecuona. In fondo al gruppo Aleix Espargaro con l'Aprilia,

Un bell'esperimento in questi tempi di coronavirus, che verrà ripetuto probabilmente a metà aprile, magari con al via anche Valentino Rossi e i ducatisti. del team ufficiale In attesa delle gare reali, s'intende.