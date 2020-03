Dovizioso: "Mi manca molto andare in moto"

"Mi manca andare in moto", questo il sentimento di Andrea Dovizioso in quarantena a casa sua. Il pilota della Ducati è in astinenza: "Non so quando potremo tornare a correre perché viaggiare ora è impossibile". Futuro dopo la MotoGP? "Non penso alla Superbike, ma mi piacerebbe correre in motocross che è una mai grande passione. E' uno sport per giovani e devo fare in fretta.... Ancora due-tre anni in MotoGP? Dipende da molti fattori. A fine stagione mi scade il contratto con Ducati":