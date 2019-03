MotoGP, al Mugello in 10mila per la festa Aprilia

24/03/2019

Oltre 10mila persone hanno preso d'assalto il Mugello per la grande festa Aprilia. Presenti alla All Stars 2019 piloti del passato e del presente, tra cui Iannone, Biaggi e Capirossi. Ma gli occhi erano tutti puntati sulla nuova RSV4 X, un "mostro" da 225 cavalli, 165 kg e soli 10 esemplari realizzari, solo per la pista, dal reparto corse Aprilia per festeggiare i dieci anni di vita del modello RSV4. Presenta anche la nuova RSV4 1100 Factory da 217 cv.