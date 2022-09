MotoGP, addio alla Clinica Mobile: la Dorna la "taglia" dopo 45 anni

CLAMOROSO

L'istituzione era stata fondata dal dottor Claudio Costa nel 1977: "Sono molto triste, era la mia figliola"

MotoGP, la vigilia del weekend di Buriram



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Una clamorosa svolta nel paddock della MotoGP. Dopo 45 anni di servizio la Dorna ha deciso di "tagliare" la Clinica Mobile, l'istituzione fondata dal dottor Claudio Costa nel 1977, che a lungo si è presa cura dei piloti del Motomondiale. "Sono molto triste, mi dispiace e se potessi cercherei qualcuno per cambiare questa decisione - le parole di Costa, raccolte dalla Gazzetta dello Sport -. Io non ho mai avuto figli, per me lo sono stati i miei piloti, mentre la Clinica è la mia figliola e per tanti anni è stata un punto di riferimento che salvava delle vite".

L'annuncio ufficiale sarà dato venerdì mattina nel corso della Safety Commission a Buriram e c'è attesa per capire quale sarà la reazione dei piloti: "Anche se ci fossi ancora io non credo che si potrebbe cambiare nulla, però mi fa male - prosegue il dottor Costa -. Quella istituzione è stata una invenzione così salvifica, umana ed eroica, che pensavo che sarebbe stata mantenuta per sempre, anche per una sorta di rispetto".

Alla guida dell'istituzione vi è dal 2014 il dottor Michele Zasa, che ha raccolto l'eredità di Costa, ma che negli ultimi anni ha anche dovuto fare i conti con l'ingresso nel paddock dell'azienda spagnola Quiron Salud, prima come sponsor, poi con un raggio d'azione sempre più ampio e destinata ora a prendere il posto della Clinica in tutti i suoi compiti.

La Dorna, al momento, non ha fornito spiegazioni ufficiali sul mancato rinnovo. Quel che è certo è che nel 2023 la Clinica Mobile lascerà il Motomondiale ma non sparirà, continuando a esercitare il proprio prezioso compito al servizio dei piloti nel Mondiale Superbike.