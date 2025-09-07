Moto3, GP Catalogna: Piqueras vince su un Rueda spettacolare

Un Rueda che al Montmelò è spettacolare, soprattutto nella rimonta dopo il long lap penalty. Ma lo spagnolo del team KTM Ajo non si dà per vinto, anzi vuole vincerla e sorprendere tutti. Ma non ha fatto i conti con Piqueras, sornione per metà gara e poi on fire nel finale, con un ultimo giro a bomba che gli ha permesso di vincere sullo spagnolo e su Furusato. Giù dal podio il poleman Almansa, seguito da Adrian Fernandez, l'italiano Guido Pini, Joel Kelso, David Munoz, Yamanaka e Perrone.