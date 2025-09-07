Logo SportMediaset
Moto3, GP Catalogna: Piqueras vince su un Rueda spettacolare

Duello mondiale tra spagnoli, Piqueras all'ultimo giro conquista il successo tenendo aperta la corsa su Rueda

07 Set 2025 - 11:47
© Getty Images

© Getty Images

Angel Piqueras vince il GP di Catalogna, quindicesima tappa stagionale della Moto3. In una gara della classe minore del Motomondiale come sempre emozionante e incerta fino all'ultimo, è nel giro finale che si mischiano le carte in pista con lo spagnolo del team Frinsa-MT Helmets che dà una sportellata al rivale nell'iridata José Antonio Rueda facendolo indietreggiare. Ma il leader dalla classifica generale non ci sta e all'ultimo beffa Furusato occupando il secondo gradino del podio davanti al giapponese. Uno scontro diretto vinto da Piqueras che permette di tenere apertissima la corsa al titolo, con Rueda oggi a +64.

Un Rueda che al Montmelò è spettacolare, soprattutto nella rimonta dopo il long lap penalty. Ma lo spagnolo del team KTM Ajo non si dà per vinto, anzi vuole vincerla e sorprendere tutti. Ma non ha fatto i conti con Piqueras, sornione per metà gara e poi on fire nel finale, con un ultimo giro a bomba che gli ha permesso di vincere sullo spagnolo e su Furusato. Giù dal podio il poleman Almansa, seguito da Adrian Fernandez, l'italiano Guido Pini, Joel Kelso, David Munoz, Yamanaka e Perrone.

Fuori dalla top 10 il rientrante Luca Lunetta, seguito in zona punti da Maximo Quiles, Alvaro Carpe, Scott Ogden e Marco Uriarte. A bocca asciutta invece gli altri italiani: Riccardo Rossi precede Marco Morelli, Dennis Foggia e Nicola Carraro invece sono divisi dai connazionali da Ruche Moodley. Stefano Nepa, col 23esimo posto, è l'ultimo dei piloti dell'Italmoto, dietro a Dettwiler e O'Shea e davanti al solo Aditama.

