Motogp
MOTO3

Dettwiler ancora in terapia intensiva, ma ha già un team per il 2026: il team Sic58 lo aspetta per la firma

Paolo Simoncelli: "Nonostante il grave incidente di Speanga sarà il nostro pilota, perché noi siamo ottimisti"

di Alberto Gasparri
30 Ott 2025 - 12:29

Noah Dettwiler, il pilota della Moto3 rimasto vittima di un gravissimo incidente a Sepang, è ancora alle prese con una situazione delicatissima, ma c'è chi lo sta aspettando a braccia aperte. In pista. Si tratta di Paolo Simoncelli, che ha svelato proprio l'ingaggio dello svizzero nel suo team, il Sic58 Squadra Corse, per il 2026. Anche se mancano ancora le firme ufficiali. Nonostante il recupero sarà lungo e difficile, il papà dello sfortunato Marco, che proprio in Malesia perse la vita nel 2011, invita il 20enne Dettwiler a tenere duro.

"Come sapete, Noah Dettwiller è stato vittima di un grave incidente durante il GP di Sepang. Quello che forse non sapete è che sarebbe – anzi, sarà, perché noi siamo ottimisti – il nostro futuro pilota insieme a O’Gorman. Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme, invece ora si trova ancora in Malesia dove la mano gelida del destino, a noi ha già mostrato la sua autorità, a superare con forza e coraggio due arresti cardiaci, la perdita della milza e tante altre difficoltà. Non mollare, Noah! Il team ti aspetta. Incidenti così, nel giro di allineamento, non dovrebbero mai succedere. Già il rischio è altissimo in gara: bisogna che i piloti prestino più attenzione, che si guardino intorno", ha scritto nel suo blog Simoncelli.

Di sicuro uno sprone e un incoraggiamento per Dettwiler per tornare in pista il prima possibile e provare a coronare il suo sogno.

