Dettwiler rinuncia al 2026 e al contratto con il team Sic58

"Una cosa è certa: le gare motociclistiche sono la mia passione, la mia vita e il mio lavoro, e per questo darò il massimo per tornare al 100% il prima possibile. Gli ultimi due anni nel Campionato del Mondo Moto3 non sono stati facili per molti motivi, ma voglio lasciarmi il passato alle spalle e guardare al futuro con ottimismo. Grazie all'aiuto dei miei cari, della Sorpasso AG e del mio nuovo Team tecnico, posso farlo con fiducia. Insieme stiamo cercando il modo migliore per tornare in pista e avere successo. Vi terrò aggiornati e, non appena avremo certezze, vi informerò sui nuovi obiettivi. Vi abbraccio, vi ringrazio per il vostro grande sostegno e vi saluto con una citazione di Paolo Simoncelli che per me incarna l'essenza dello sport che amo: "Il motociclismo non si spiega. Si ama, si soffre, si vive. E anche quando fa male, non riusciamo a starne lontani", ha concluso.