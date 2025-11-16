Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTO3

GP Valencia: Fernandez vince dalla pole, Carpe e Furusato sul podio

Prima vittoria per il pilota spagnolo del Team Leopard

di Stefano Gatti
16 Nov 2025 - 12:17
© IPA

© IPA

In palio a Valencia nella Moto3 c'era "solo" il secondo posto nel Mondiale alle spalle di José Antonio Rueda, il pilota spagnolo già campione del modo e assente per il terribile incidente di Sepang con l'elvetico Noah Dettwiler. A farlo suo al termine del venti giri del GP è stato Angel Piqueras, sesto nella gara vinta da Adrian Fernandez che era scattato dalla pole position ed ha fatto gara di testa praticamente dal primo all'ultimo giro, senza però riuscire a staccare i suoi immediati inseguitori. Per il pilota della Honda Leopard si tratta della prima vittoria nel Mondiale. Quella di Valencia è solo la seconda vittoria Honda in una stagione dominata dalla KTM. 

© Getty Images

© Getty Images

Lo spagnolo Angel Piqueras (KTM MT Helmets MSI) secondo nella classifica finale del 2025 resistendo al connazionale Maximo Quiles (KTM Aspar Team), quinto al traguardo proprio davanti a lui, al capolinea però di una gara condotta lungamente sul podio virtuale. Seconda posizione per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che chiude a 286 millesimi dal vincitore, ereditando il secondo gradino da Taiyo Furusato (Honda Team Asia, +0.386), retrocesso di una posizione per track limits nel corso dell'ultimo giro. Si ferma solo ai piedi del podio (quarto), la cvorsa di Guido Pini (KTM Intact GP), Migliore dei piloti italiani. Settima posizione dietro ai duellanti Quiles e Piqueras per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). David Almansa, Marco Morelli e Jesus Rios completano la top ten. 

motogp
gp valencia
fernandez
pole
carpe
podio
moto3

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Bezzecchi in pole a Valencia, qualifica da incubo per Bagnaia

Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio

Acosta brucia Bezzecchi in prequalifica, Bagnaia e Martin dal Q1

GP Valencia: svetta Miller. Nelle retrovie Bezzecchi, Bagnaia e Martin

Bagnaia: “Tanti momenti negativi quest’anno, spero che la nuova moto mi aiuti”

Marquez e il rapporto con Rossi: "Lui non ha bisogno di me. Io non ho bisogno di lui"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Attesa Sinner-Alcaraz
13:42
Attesa Sinner-Alcaraz
13:31
Milan, si studia il rinnovo di Modric
13:07
Moreira campione del mondo, Guevara vince il GP
13:00
Atp Finals: caccia al biglietto per finale, online fino 2.500 euro
13:00
Inter: Chivu e lo staff a cena da Zanetti per fare gruppo