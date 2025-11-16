GP Valencia: Fernandez vince dalla pole, Carpe e Furusato sul podio

In palio a Valencia nella Moto3 c'era "solo" il secondo posto nel Mondiale alle spalle di José Antonio Rueda, il pilota spagnolo già campione del modo e assente per il terribile incidente di Sepang con l'elvetico Noah Dettwiler. A farlo suo al termine del venti giri del GP è stato Angel Piqueras, sesto nella gara vinta da Adrian Fernandez che era scattato dalla pole position ed ha fatto gara di testa praticamente dal primo all'ultimo giro, senza però riuscire a staccare i suoi immediati inseguitori. Per il pilota della Honda Leopard si tratta della prima vittoria nel Mondiale. Quella di Valencia è solo la seconda vittoria Honda in una stagione dominata dalla KTM.