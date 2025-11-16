GP Valencia: Fernandez vince dalla pole, Carpe e Furusato sul podio

Prima vittoria per il pilota spagnolo del Team Leoparddi Stefano Gatti
© IPA
In palio a Valencia nella Moto3 c'era "solo" il secondo posto nel Mondiale alle spalle di José Antonio Rueda, il pilota spagnolo già campione del modo e assente per il terribile incidente di Sepang con l'elvetico Noah Dettwiler. A farlo suo al termine del venti giri del GP è stato Angel Piqueras, sesto nella gara vinta da Adrian Fernandez che era scattato dalla pole position ed ha fatto gara di testa praticamente dal primo all'ultimo giro, senza però riuscire a staccare i suoi immediati inseguitori. Per il pilota della Honda Leopard si tratta della prima vittoria nel Mondiale. Quella di Valencia è solo la seconda vittoria Honda in una stagione dominata dalla KTM.
© Getty Images
Lo spagnolo Angel Piqueras (KTM MT Helmets MSI) secondo nella classifica finale del 2025 resistendo al connazionale Maximo Quiles (KTM Aspar Team), quinto al traguardo proprio davanti a lui, al capolinea però di una gara condotta lungamente sul podio virtuale. Seconda posizione per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che chiude a 286 millesimi dal vincitore, ereditando il secondo gradino da Taiyo Furusato (Honda Team Asia, +0.386), retrocesso di una posizione per track limits nel corso dell'ultimo giro. Si ferma solo ai piedi del podio (quarto), la cvorsa di Guido Pini (KTM Intact GP), Migliore dei piloti italiani. Settima posizione dietro ai duellanti Quiles e Piqueras per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). David Almansa, Marco Morelli e Jesus Rios completano la top ten.