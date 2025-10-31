Dettwiler lascia terapia intensiva, trasferito clinica privata

Continuano a migliorare le condizioni del pilota elvetico Noah Dettwiler, vittima di un incidente in Moto3 nel corso del giro di ricognizione del GP della Malesia. Il ventenne svizzero è stato dimesso dalla terapia intensiva, non è più in coma profondo, si è risvegliato e ha potuto parlare con i suoi genitori, Nicole e Andy, e con sua sorella Noelle. E, naturalmente, con i medici.