Motogp
MOTO3

Dettwiler lascia terapia intensiva, trasferito clinica privata

Migliorano le condizioni dello svizzero dopo il terribile incidente di Sepang: ha parlato con i suoi famigliari

di Redazione
31 Ott 2025 - 16:50

Continuano a migliorare le condizioni del pilota elvetico Noah Dettwiler, vittima di un incidente in Moto3 nel corso del giro di ricognizione del GP della Malesia. Il ventenne svizzero è stato dimesso dalla terapia intensiva, non è più in coma profondo, si è risvegliato e ha potuto parlare con i suoi genitori, Nicole e Andy, e con sua sorella Noelle. E, naturalmente, con i medici.

Dettwiler ha subito un grave trauma cranico dato che una radiografia ha rivelato una frattura ossea nel collo. E' stato ora trasferito in una clinica privata a Kuala Lumpur per cure ancora più intensive.

