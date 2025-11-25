Logo SportMediaset

Motogp
MOTO3

Dettwiler a casa, inizia il recupero per tornare in pista: "Felice dei progressi"

Lo svizzero, protagonista del terribile incidente di Sepang, ringrazia tutti e guarda al futuro: "Affronto una grande sfida"

di Alberto Gasparri
25 Nov 2025 - 10:23

Dopo aver temuto il peggio, Noah Dettwiler ha iniziato il suo percorso verso il ritorno in pista. Il pilota svizzero, protagonista di un terribile incidente con Rueda poco prima della partenza della gara della Moto3 a Sepang, è tornato già da qualche settimana a casa e ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel. Lo attende una Honda del team Sic58 Squadra Corse, che ha deciso di confermare il suo ingaggio nonostante le difficoltà che attenderanno il ventenne di Soletta nel 2026. Intanto, però, Dettwiler è tornato a scrivere ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati.

"Cari amici, appassionati di sport motoristici, stimati sostenitori e fans. La mia vita e la mia professione mi hanno posto di fronte a una grande sfida. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno inviato tanto affetto, auguri ed energia positiva nelle ultime settimane. Mi è stato di grande aiuto!", si legge nel suo messaggio social.

E ancora: "Ora sono in fase di riabilitazione e sono felice dei progressi positivi che sto compiendo. Vorrei esprimere un grande ringraziamento al Team di medici e al personale specializzato nella riabilitazione. Grazie a questi professionisti e al loro impegno posso lavorare in modo ottimale alla mia guarigione. Ringrazio la mia famiglia, la mia ragazza Cannelle, i miei sostenitori e fan per il loro grande sostegno. Ringrazio anche il Team, il management e i consulenti che mi hanno accompagnato negli ultimi due anni nel campionato mondiale Moto3. Il mio primo obiettivo ora è quello di rimettermi in salute al meglio e prepararmi per il mio futuro privato e professionale. D'ora in poi il mio nuovo management, Sorpasso AG, mi supporterà nella carriera professionale".

