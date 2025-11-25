Dettwiler a casa, inizia il recupero per tornare in pista: "Felice dei progressi"

E ancora: "Ora sono in fase di riabilitazione e sono felice dei progressi positivi che sto compiendo. Vorrei esprimere un grande ringraziamento al Team di medici e al personale specializzato nella riabilitazione. Grazie a questi professionisti e al loro impegno posso lavorare in modo ottimale alla mia guarigione. Ringrazio la mia famiglia, la mia ragazza Cannelle, i miei sostenitori e fan per il loro grande sostegno. Ringrazio anche il Team, il management e i consulenti che mi hanno accompagnato negli ultimi due anni nel campionato mondiale Moto3. Il mio primo obiettivo ora è quello di rimettermi in salute al meglio e prepararmi per il mio futuro privato e professionale. D'ora in poi il mio nuovo management, Sorpasso AG, mi supporterà nella carriera professionale".