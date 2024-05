Moto3 Catalogna: Alonso vince ed è festa doppia, è il nuovo leader del mondiale

moto3 catalogna

Cambia il leader della classifica iridata dopo la gara del Montmelò, col colombiano che può festeggiare due volte. Super rimonta dell'italiano Lunetta che sogna il colpo, ma si deve accontentare del 7° posto finale

© Getty Images Spettacolo in Moto3 nel GP di Catalogna, con David Alonso che riesce a conquistare il successo al termine di una gara combattuta. Il colombiano del team Aspar è super sulla sua CFMOTO riuscendo ad avere la meglio sul poleman Ivan Ortola e su Josè Antonio Rueda, un risultato che gli permette di conquistare la leadership del mondiale ai danni di Holgado che non va oltre il sesto posto. Giù dal podio Veijer e Munoz, proprio davanti ad Holgado. Tra gli italiani è magnifico Luca Lunetta, con una prestazione che fa sognare il team Sic58, ma alla fine è solo 7° posto.

Un super David Alonso domina e vince il GP della Catalogna al Montmelò, ribadendo il suo obiettivo stagionale: vincere il mondiale. Il colombiano fa tutto bene sin dalla partenza, con un'ottima rimonta dal 6° posto in griglia che gli permette di mettersi nel gruppo di testa dall'inizio sfruttando le scaramucce tra i piloti partiti dalla prima fil, poi dopo alcuni giri d'attesa entra in scena in sella alla sua CFMOTO portandosi in testa. Una gara ben condotta dal giovane capitano del team Aspar che alla bandiera a scacchi tiene tutti dietro, a partire dal poleman Ortola e dal pilota KTM Rueda, ma anche e soprattutto Daniel Holgado che non va oltre il 6° posto perdendo di fatto la leadership del mondiale.

Davanti allo spagnolo del teal GasGas Tech3 si piazzano Veijer e Munoz, dietro invece un super Luca Lunetta che ha riportato il 58 che fu di Simoncelli ad alti livelli. Il pilota romano, infatti, ha fatto sognare il suo team per buona parte del GP di Barcellona, con sorpassi su sorpassi che gli hanno permesso di rimontare dalla decima posizione fino alla seconda, salvo poi arrendersi con la sua Honda allo strapotere di moto più veloci e in palla rispetto alla sua. Alla fine è settimo davanti a Roulstone, Farioli e Fernandez che chiudono la top 10, ma per Lunetta è il miglior risultato della stagione e il più bel regalo per festeggiare in anticipo i 18 anni che compirà il 27 maggio.

A punti anche Yamanaka, Piqueras, Nepa, Esteban e Suzuki, con il giappo-riccionese costretto al doppio long lap penalty. A bocca asciutta invece gli altri italiani Matteo Bertelle e Nicola Carraro, rispettivamente 17° e 18° alle spalle di Ogden e davanti ai soli Zurutuza, Whatley, Dettwiler, Buasri e Aditama, mentre Riccardo Rossi è stato costretto al ritiro al 7° giro a causa di una caduta in curva 13.