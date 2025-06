Moto3, GP Olanda: paura per Lunetta travolto in pista, bandiera rossa e vittoria a Rueda

Emozioni e paura nel finale di Moto3 in Olanda, col GP vinto da José Antonio Rueda ma fermato all'ultimo giro per bandiera rossa. Lo spagnolo del team KTM Ajo vince davanti a David Munoz e Valentin Perrone per essere passato davanti a tutti nell'ultimo settore prima dello stop decretato, all'ultimo giro in pista, per il brutto incidente che ha visto coinvolto Luca Lunetta del team Sic58. L'italiano, caduto mentre si trovava in lotta per il podio al sesto posto, è stato centrato in pieno dalle moto che lo seguivano (Furusato e Fernandez).