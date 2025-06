Moto3: Quiles vince il GP d'Italia, Foggia terzo

Arrivo in volata per la Moto3 al Mugello, con un gruppo di dodici piloti che ha iniziato l'ultimo giro in lotta per la vittoria del GP d'Italia. Alla fine a beffare tutti è stato il 17enne Maximo Quiles, al primo successo della carriera dopo sole cinque gare al suo attivo in questa categoria e due secondi posti. Lo spagnolo ha preceduto di 6 millesimi il connazionale Alvaro Carpe e il compagno di team Dennis Foggia, terzo e tornato grande protagonista nella gara di casa dopo anni difficili. Tante lacrime per lui una volta tagliato il traguardo. ''Che gara fantastica - ha spiegato Foggia appena sceso dalla moto - . Ho dato il massimo, ero abbastanza veloce e ho cercato di uscire in testa dalla prima curva all'ultimo giro perché sapevo che tutti gli altri mi erano vicini, Non è stato sufficiente ed è andata così, ma è importante essere tornato''.