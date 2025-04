Moto3, GP Qatar: Piqueras al fotofinish beffa Furusato, sorpasso su Rueda in generale

Finale al fotofinish in Moto3 nel GP del Qatar, con Angel Piqueras che conquista il successo di "corto muso". In un ultimo giro pazzo, come insegna la categoria minore del Motomondiale, lo spagnolo del team Frinsa-MT Helmets ha la meglio sul giapponese Taiyo Furusato per appena 9 millesimi e sull'altro nipponico Rayusei Yamanaka. Ai piedi del podio Joel Kelso, seguito dall'italiano Riccardo Rossi. Ultimo giro beffardo per Josè Antonio Rueda, per lunga parte della gara in testa, che è costretto al ritiro per un problema alla sua KTM. Un ko che lo porta a perdere la leadership della generale presa, con un solo punto di vantaggio, proprio da Piqueras.