Moto3, paura per Lunetta: investito da Furusato e Fernandez dopo la caduta

Momenti di paura nel finale di gara di Moto3 ad Assen, per il GP d'Olanda, con Luca Lunetta investito in pista dopo una caduta. Il pilota italiano del team Sic58, dopo un contatto tra la sua Honda e una moto davanti, è scivolato ed è stato centrato in pieno dalla Honda di Taiyo Furusato e da Adrian Fernandez. Il nipponico, vicinissimo a Lunetta, non ha potuto far nulla per scansarlo e lo ha colpito alla schiena, mentre lo spagnolo lo ha centrato in pieno sulla gamba.