Moto3, GP Aragon: David Munoz vince all'ultima curva, Lunetta ai piedi del podio

In top 10 anche Yamanaka e Buchanan che si piazzano dietro al leader dell'iridata, mentre a zona punti vanno anche Furusato, Ogden, Perrone, Moodley e Dennis Foggia. Domenica amara per Stefano Nepa, caduto al via e costretto al ritiro con uno zero che fa male. Zero punti anche per Nicola Carraro, Riccardo Rossi e Guido Pini che chiudono dal diciassettesimo al diciannovesimo posto.