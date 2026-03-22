Moto3 Brasile: Doppietta Aspar per Quiles e Morelli, Pratama primo indonesiano sul podio

Il programma di gare del tormentato Gran Premo del Brasile si apre con la vittoria di dello spagnolo Maximo Quiles con la CF Moto Gaviota Aspar Team nella gara della Moto3 disputata in due tempi con interruzione dopo quattordici del ventiquattro giri e ripartenza per una manche sprint da cinque giri. Quiles la spunta in volata sul compagno di squadra argentino Marco Morelli che adesso è anche il più diretto inseguitore dello stesso Quiles (diciassette punti li separano: 45 a 28) nella classifica generale della classe più piccola. Primo passaggio sul podio per Morelli ma anche per l'indonesiano Veda Pratama, terzo al traguardo e primo pilota del suo Paese tra i primi tre in un Gran Premio. Miglior pilota italiano al traguardo Guido Pini (Leopard Racing) che chiude la top five subito dietro ad Alvaro Carpe (Red Bull Team Ajo).