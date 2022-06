Moto3 Barcellona: vince Guevara: 2. Munoz; 3. Suzuki; giù da podio Garcia, ritirato Foggia

GP CATALUNYA MOTO3

Il pilota del team Aspar mette a segno al Circuit de Catalunya il suo secondo successo stagionale.

Un mese dopo il successo nel GP di Spagna, Izan Guevara sale sul gradino più alto del podio al GP della Catalunya e si avvicina al compagno di squadra e leader della classifica generale Sergio Garcia. La doppietta del team Aspar sfuma nel finale, quando David Munoz (partito in settima fila) e Tatsuki Suzuki riescono a... buttarlo giù dal podio. Va peggio a Dennis Foggia, partito dalla pole ma costretto al ritiro dopo pochi giri da un problema tecnico. © AFP

Il secondo ko consecutivo - già al sesto dei ventuno giri in programma - è destinato a pesare come un macigno sulle chances iridate del pilota del team Leopard, dopo il passaggio a vuoto di domenica scorsa al Mugello. Anche perchè tutti i suoi diretti avversari nella corsa al titolo sono andati a segno, a partire dal vincitore Guevara che ha ridotto a sedici punti il suo ritardo dal compagno di squadra Garcia. La doppietta delle GAS GAS Aspar è sfumata nel finale, grazie al doppio sorpasso operato da Munoz e da Suzuki. In sella alla KTM BOE Motorsports, il giovanissimo pilota spagnolo (sedici anni) sale sul podio al suo secondo GP, dopo essere andati a punti nel GP d'Italia, sfiorando la top ten.

Alle spalle dei primi quattro chiudono la gara (e la top ten) di Barcellona Deniz Oncu, Carlos Tatay, John McPhee, Jaume Masia, Adrian Fernandez e Xavier Artigas. Nel Mondiale, Garcia guida con 150 punti, seguito (anzi, inseguito!) dal lanciatissimo Guevara (quattro volte sul podio negli ultimi quattro GP) a quota 134, mentre Masia (unico oltre i primi due oltre quota cento) precede Foggia: 103 punti a 95.