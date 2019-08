Moto3 Austria, Fenati trionfa e si mette alle spalle il passato

Romano Fenati ha vinto il GP d'Austria e conquistato la sua prima vittoria stagionale in Moto3. Il pilota marchigiano ha tagliato il traguardo in solitaria al termine di una gara atipica per la classe leggera, ritrovando un successo che gli mancava da quasi due anni e chiudendo definitivamente il capitolo più difficile della sua carriera nel Motomondiale. Sul podio anche Arbolino e McPhee, mentre Dalla Porta è di nuovo in testa al Mondiale.