Moto3 Assen: Masia brucia Sasaki e Oncu, show di Fenati, top ten per Nepa

GP OLANDA MOTO3

Il pilota spagnolo di Leopard Racing riduce il ritardo in classifica da Holgado

© Getty Images È di Jaume Masia la vittoria nella gara della Moto3 che apre il programma del Gran Premio d'Olanda. Il pilota spagnolo della Honda Leopard Racing la spunta in volata sul giapponese Ayumu Sasaki (al quarto podio consecutivo con la Husqvarna Intact GP) e sul turco Deniz Oncu in sella alla KTM Ajo. Gara contraddistinta da una battaglia senza quartiere tra dieci piloti che staccano nettamente la concorrenza. Top five completata da Ivan Ortolà e David Munoz. Svaniscono alla penultima curva le chance da podio di Romano Fenati che nel corpo a corpo proprio con Munoz finisce largo prima della esse che precede il traguardo e chiude ottavo con la Honda Snipers. Decimo posto finale per Stefano Nepa (KTM Angeluss MTA), lui pure a lungo in lizza per il podio. Nella classifica iridata il vincitore Masia si riavvicina al leader Daniel Holgado, portandosi a sedici punti dallo spagnolo della KTM Tech3, scattato dall'ultima fila e caduto in gara.

Un fine settimana da incubo insomma per Holgado che segna un passaggio a vuoto e rimane fermo a quota 125 punti, inseguito appunto a sedici lunghezze da Masia che mette a segno il suo primo successo stagionale, sale a quota 109 e riesce ad allungare nei confronti di Sasaki, Ortolà ed Oncu che occupano le caselle dalla terza alla quinta della classifica generale, rispettivamente con 99 punti (il giapponese) e 94 (lo spagnolo e il turco).

Al di là di Fenati e Nepa (che nel finale pagano la bagarre), poca fortuna per gli altri italiani in gara: chiude sedicesimo (quindi appena fuori dalla zona punti) Matteo Bertelle (Honda Snipers). Diciottesima piazza per Riccardo Rossi che scattava dall'esterno della prima fila con la Honda SIC58 Squadra Corse, seguito dal veterano Andrea Migno (diciannovesimo con la KTM CIP Green Power),mentre non va oltre la ventunesima casella della classifica Filippo Farioli con la KTM Tech3.