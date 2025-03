Moto3 Americhe: Rueda domina e fa il vuoto in classifica, primo splendido podio per Bertelle

José Antonio Rueda ha vinto il GP delle Americhe, conquistato il suo secondo successo stagionale in Moto3 e piazzato il primo, pesante allungo in classifica iridata. Gara senza storia al COTA, dominata dal primo all'ultimo giro dallo spagnolo della Ktm. Alle sue spalle, con oltre due secondi di distacco, hanno chiuso l'australiano Joel Kelso e l'italiano Matteo Bertelle, che ha così festeggiato il suo primo podio in carriera nel Motomondiale.