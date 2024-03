Moto2 Qatar: Lopez si prende la scena, Vietti e Arbolino deludono

moto2 qatar

Lo spagnolo torna alla vittoria aprendo al meglio il 2024 per Boscoscuro, male i due italiani

© Getty Images Nella prima gara stagionale della Moto2 è Alonso Lopez a conquistare il successo nel GP del Qatar. Il pilota spagnolo del team SpeedUp, in sella all'italiana Boscocuro, vince davanti al belga Barry Baltus in Kalex e all'altra Boscoscuro di Sergio Garcia del team MT Helmets. Giù dal podio Ai Ogura, mentre il migliore degli italiani è Celestino Vietti con il nono posto. Deludono i favoriti per il titolo Fermin Aldeguer e Tony Arbolino, entrambi clamorosamente fuori dalla zona punti (16° e 20°).

Un super Alonso Lopez torna al successo in Moto2 a un anno e mezzo di distanza dall'ultima volta. Da Phillip Island a Lusail, 17 mesi dopo il pilota spagnolo torna a occupare il gradino più alto del podio grazie a un GP del Qatar condotto in maniera eccezionale, sempre pronto a difendersi a denti stretti dagli attacchi degli avversari. Soprattutto da Barry Baltus, al primo podio in assoluto nel suo cammino nel Motomondiale, con una prestazione da incorniciare per il pilota belga che in sella alla Kalex del team RW-Idrofoglia Racing GP rompe il trenino di Boscoscuro. Tre nei primi cinque posti per il costruttore italiano, con le due MT Helmets di Sergio Garcia e Ai Ogura che lottano per il terzo posto, poi conquistato dallo spagnolo.

In top 10 anche Manuel Gonzalez e Albert Arenas del team Gresini, rispettivamente 5° e 8°, divisi in classifica da Marcos Ramirez e Joe Roberts, seguiti poi da Celestino Vietti e Aron Canet, usciti delusi dal primo Gran Premio corso nella stagione 2024.

A punti anche Chantra, Alcoba, van den Goorbergh, Bendsneyder e Oncu. Clamorosamente mancano all'appello i due favoriti al titolo, quelli che in molti volevano in sella a una MotoGP già da quest'anno. Parliamo di Fermin Aldeguer e Tony Arbolino, con lo spagnolo che ha chiuso 16° una gara problematica, mentre l'italiano è addirittura 20° alle spalle di Senna Agius, Darryn Binder e Dennis Foggia. Jaume Masia, campione della Moto3, debutta in Moto2 con il 25° posto finale.