Giochi Mediterraneo, a Portimao il punto su Taranto 2026

01 Dic 2025 - 22:38

La delegazione del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori nel corso delle riunioni ufficiali dell'ICMG, il Comitato Internazionale dei Giochi, svoltesi a Portimao, nel sud del Portogallo, con la partecipazione dei rappresentanti dei 26 Paesi membri. Sotto la guida del direttore generale Carlo Molfetta, la delegazione italiana ha illustrato i progressi relativi a impianti sportivi, logistica, servizi, ospitalità, sport management e media operations, tracciando un quadro complessivo delle attività in corso e confermando l'impegno nel rispetto delle scadenze e degli standard internazionali. Particolare attenzione è stata riservata al Safeguarding Programme (programma di salvaguardia), uno dei pilastri della governance dei Giochi, sviluppato secondo i parametri del Movimento Olimpico per garantire un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti gli atleti, lo staff e i partecipanti. "Il Comitato Esecutivo - è detto in una nota - ha riconosciuto i risultati già raggiunti da Taranto 2026, evidenziando la qualità del lavoro svolto. Allo stesso tempo, ha sollecitato una più rapida definizione di alcuni aspetti ancora aperti, per garantire la piena coerenza con le scadenze internazionali e l'efficienza dell'intero processo organizzativo". Al termine degli incontri, il comitato organizzatore ha espresso "grande soddisfazione - si aggiunge - per il confronto con l'ICMG, confermando la volontà di intensificare ulteriormente gli sforzi in vista del 2026". 

