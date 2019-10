Moto2 Thailandia, Marini torna a esultare

Luca Marini ha vinto il GP di Thailandia e conquistato il primo successo stagionale in Moto2. Il pilota del team Sky VR46 si è tolto un peso, trionfando in solitaria a quasi un anno di distanza dall'ultima volta davanti al sudafricano Binder e allo spagnolo Lecuona. Quarto Augusto Fernandez, che ha chiuso davanti ad Alex Marquez e gli ha rosicchiato qualcosa in classifica: restano comunque 40 i punti che separano i due connazionali.

Una gara praticamente senza storia, dominata dal pilota italiano mentre alle sue spalle non sono mancati i brividi e lo spettacolo. Marini ha ritrovato una gioia che gli mancava dal GP di Malesia del 2018, togliendosi un peso in una stagione fin qui avara di soddisfazioni. La battaglia è stata tutta dietro di lui, con Binder che ha beffato Lecuona all'ultimo respiro per il secondo posto e Fernandez che è riuscito a regolare Marquez tenendo vive le sue ambizioni iridate. Il fratellino di Marc resta comunque saldamente leader del mondiale, con 40 punti da gestire in 4 gare.

