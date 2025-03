Moto2 Argentina: domina Dixon e batte Gonzalez, Vietti si prende il podio

Jake Dixon ha vinto il GP d'Argentina e conquistato il suo primo successo stagionale in Moto2. Il pilota britannico si è messo al comando al primo giro e ha dominato la gara sostanzialmente incontrastato, tagliando il traguardo in solitaria. Alle sue spalle il poleman Manuel Gonzalez, che conserva la leadership della classifica iridata ottenuta con il successo all'esordio in Thailandia. Splendido 3° posto per Celestino Vietti, autore di una grande rimonta dalla nona casella in griglia. Un risultato importante dopo lo "zero" del primo weekend.