Motomondiale Thailandia: in Moto2 e Moto3 vincono Aldeguer e Alonso

MOTOMONDIALE THAILANDIA

Acosta chiude 2° e allunga a +63 su Arbolino trovandosi a un passo dalla conquista del titolo, 4 piloti in 25 punti nella classe leggera

© Getty Images All'alba italiana Pedro Acosta ha fatto un passo ulteriore verso la conquista del Mondiale Moto2, chiudendo al secondo posto il GP di Thailandia e allungando a +63 su Tony Arbolino (4°) in vetta alla classifica iridata quando mancano tre gare alla fine. A trionfare al Chang International Circuit è stato Fermin Aldeguer con la moto di Boscoscuro, che ha confermato il suo momento d'oro dopo i due podi consecutivi in Indonesia e Australia. A completare il podio ci ha pensato il padrone di casa Somkiat Chantra. In Moto3 l'ha invece spuntata David Alonso davanti a Furusato e Veijer, entrambi al primo podio in carriera.

MOTO2

La gara ha confermato quanto già era emerso nel corso del weekend, con un Aldeguer in grande spolvero e un Acosta che alla fine si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio. Per lo spagnolo arriva comunque un altro passetto verso la gloria: la bella rimonta di Arbolino si interrompe ai piedi del podio e i festeggiamenti potrebbero arrivare già in Malesia. Gli basterà un quarto posto, qualunque sia il risultato del pilota italiano, per laurearsi campione al suo secondo anno nella classe di mezzo. Ha chiuso 12° Foggia, 21° Casadei.

MOTO3

Con cinque piloti in mezzo secondo allo sventolare della bandiera a scacchi quella della Moto3 è stata davvero una gara da brividi. Alla fine l'ha spuntata il colombiano Alonso, che ha accorciato sul leader della classifica Masia, solo quarto al traguardo. La gara thailandese ha rispecchiato molto una lotta mondiale che resta serratissima: lo spagnolo del team Leopard resta al comando con 17 punti di vantaggio su uno sfortunato Sasaki (caduto) e 25 sulla coppia Alonso-Holgado. Bertelle e Rossi hanno chiuso in settima e ottava posizione, fuori dai punti invece Nepa, Farioli e Carraro, rispettivamente 17°, 19° e 22°.