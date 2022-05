 Moto2 Le Mans: dominio di Fernandez; 2. Canet; 3. Chantra. Per Vietti caduta e rimonta (8.)

GP FRANCIA MOTO2

Il pilota spagnolo approfitta della caduta del compagno di squadra Acosta e centra in Francia il primo successo stagionale.

Primo successo in tre anni per Augusto Fernandez al GP di Francia della Moto2. Lo spagnolo è salito in cattedra dopo la scivolata del proprio compagno di squadra nel Team Ajo Pedro Acosta. Alle spalle del vincitore l'altro spagnolo Aron Canet ed il thailandese Somkiat Chantra. Tutta in risalita - dopo una scivolata nei primi giri - la gara del leader della classifica generale Celestino Vietti che dalla ventesima posizione rimonta fino all'ottava posizione al traguardo! AFP

Grazie alla sua performance tutta in recupero, Vietti riesce a difendere la sua leadership nel Mondiale dal giapponese Ogura (quinto al traguardo): 108 punti a 92. Secondo al traguardo del Bugatti, Canet è ora terzo della generale con 89 punti, diciannove in meno del leader, superando Tony Arbolino che cade nelle battute iniziali del GP e rimane a quota 70 punti, uno solo in più della coppia formata dal vincitore di Le Mans Fernandez, a pari merito con Joe Roberts.