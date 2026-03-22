Moto2 Brasile, per Holgado vittoria e leadership nel Mondiale

Grande reazione del pilota Aspar dopo la rimonta e il sorpasso da parte del connazionale Munoz nel finale

22 Mar 2026 - 18:37
© Getty Images

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Daniel Holgado la spunta dalla pole con la CFMOTO Inde Apar Team nella Moto2 del Gran Premio. Lo spagnolo fa gara di testa fin dallo spegnimento del semaforo, subisce il sorpasso in rimonta da Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) ma non si scompone e si riprende il comando nel giro di poche curve. Seconda vittoria di giornata per Aspar Team dopo la doppietta Quiles-Munoz nella Moto3. Bandiera a scacchi sventolata da Felipe Massa per Holgado, alla sua terza apparizione sul podio alto. Dietro a Munoz chiude Manuel Gonzales (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che completa il triplete-Spagna nei quartieri altissimi dell'ordine d'arrivo. Alex Escrig (Klint Racing Team) e David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team) completano in quest'ordine la top five. Miglior italiano al traguardo Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), settimo alle spalle di Iazn Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2. I tre piloti a podio a Goiania occupano (in ordine diverso) le prime tre caselle del ranking iridato. Holgado è anche il nuovo leader della classifica generale della classe di mezzo con 33 punti davanti all'ex leader Gonzales (28,5) e a Munoz (24).

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